برشلونة يمدد عقد ماركوس ألونسو لعام واحد

جدة- البلاد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد مدافعه ماركوس ألونسو لمدة عام واحد، ليستمر مع الفريق حتى عام 2024، مع تحديد شرط جزائي بـ50 مليون يورو.

وقال بيان النادي الإسباني: “توصل نادي برشلونة وماركوس ألونسو لاتفاق يقضي بتمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2024، تم تحديد شرط الاستحواذ بمبلغ 50 مليون يورو”.

وانضم ألونسو لصفوف برشلونة قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي فى الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي.

وشارك اللاعب صاحب الـ 32 عاماً، مع الفريق الكتالوني فى 19 مباراة خلال الموسم الحالي، سجل هدفين، وتوج بلقب كأس السوبر الإسباني، على حساب ريال مدريد.