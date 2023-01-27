الفتح يتغلب على مضيفه الوحدة بثنائية

جدة- محمود العوضي
حقق فريق الفتح فوزاً ثميناً على مضيفه فريق الوحدة، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة بدوري روشن للمحترفين.
🎥 الهدف الأول للفتح
⚽️ فراس البريكان
#️⃣ #الوحدة_الفتح pic.twitter.com/OqopVGsJXc
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 27, 2023
سجل اللاعب فراس البريكان الهدف الأول للفتح في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، وأضاف اللاعب مراد باتنا الهدف الثاني للنموذجي في الدقيقة 90+3.
🎥 الهدف الثاني للفتح
⚽️ مراد باتنا
#️⃣ #الوحدة_الفتح pic.twitter.com/Ro3mDNewxW
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 27, 2023
بتلك النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 21 نقطة بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 16 نقطة بالمركز الثاني عشر.