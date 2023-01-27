الرياضة

الفتح يتغلب على مضيفه الوحدة بثنائية

صحيفة البلادaccess_time6 / رجب / 1444 هـ      27 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

حقق فريق الفتح فوزاً ثميناً على مضيفه فريق الوحدة، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة بدوري روشن للمحترفين.

سجل اللاعب فراس البريكان الهدف الأول للفتح في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، وأضاف اللاعب مراد باتنا الهدف الثاني للنموذجي في الدقيقة 90+3.

بتلك النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 21 نقطة بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 16 نقطة بالمركز الثاني عشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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