شهد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله البدير، توقيع اتفاقية مشتركة بين شركة عيون المدن والاتحاد الدولي للعقارات، تتعلق بإطلاق المكتب التمثيلي للاتحاد بالرياض، وذلك على هامش أعمال منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية المنعقد في الرياض. وبموجب هذه الاتفاقية تصبح “عيون المدن”، ممثلا للاتحاد العالمي للعقارات في المملكة، وذلك إسهاماً من الطرفين في تطوير منظومة العقارات في مناطق المملكة المختلفة، كما تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لإبرام منتدى مستقبل العقار والاتحاد العالمي للعقارات شراكة استراتيجية، تتعلق بتبادل الخبرات والأفكار ونقل أفضل الممارسات العالمية لقطاع العقار، وذلك بهدف تطوير قطاع العقار والإسكان في مختلف مناطق المملكة.