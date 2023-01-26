رونالدو “بطل” فضائح قانونية جديدة في يوفنتوس!

قالت يومية “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية الخميس: إن نادي يوفنتوس مهدد بخصم 15 نقطة أخرى من رصيده في الدوري المحلي، في قضية جديدة تواجه النادي الشمالي بطلها هذه المرة البرتغالي كريستانو رونالدو لاعب الفريق بين 2018 و2021.

وقضت المحكمة الفيدرالية الإيطالية هذا الأسبوع بخصم 15 نقطة من يوفنتوس في قضية كسب غير مشروع مرتبط بصفقات الفريق. حيث أوقفت المحكمة أعضاء مجلس إدارة يوفنتوس السابقين، أبرزهم الرئيس أندريه آنييلي لعامين عن مزاولة نشاط مرتبط بكرة القدم.

مخالفات جديدة في أروقة يوفنتوس

وذكرت “كوريري ديلو سبورت” من مصادرها، أن التحقيقات أثبتت وجود مخالفات قانونية جديدة في يوفنتوس، ما قد يعجّل بعقوبة مماثلة.

المخالفات تختص بإخفاء مستندات رسمية لرواتب لاعبي الفريق بين عامي 2018 و2020، حيث وجد مكتب المدعي العام فجوة بين الأرقام المعلنة والأرقام الحقيقية، إضافة إلى تهم تهرب ضريبي واختلاس أموال في الصفقات التي أبرمها النادي خلال تلك الفترة.

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عقوبة قد تطول رونالدو

من بين التهم الموجهة إلى يوفنتوس، احتيال بعض اللاعبين السابقين عندما ذكروا أنهم تنازلوا عن مستحقات 4 أشهر خلال جائجة كورونا، لكن السجلات تشير إلى أن ذلك لم يحدث.. ومن بين هؤلاء المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الجديد.

ويواجه رونالدو (37 عامًا) عقوبة في حالة الإدانة قد تصل إلى الإيقاف عن ممارسة اللعبة لمدة شهر بحسب قوانين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم المرتبطة بالنزاهة الكروية.