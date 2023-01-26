حفل ترفيهي لذوي الهمم

جدة ـ ياسر خليل

تحت رعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومشاركة واسعة للجهات المعنية وذوي الاختصاص تم تنظيم فعالية «آفاق» لذوي الهمم بتحالف ثلاثي لكل من مركز إيثار ومركز بوابة سمسم ومركز التدخل المبكر.

تهدف آفاق إلى تكثيف الجهود المبذولة لرعاية وخدمة ذوي الإعاقة، ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة إليهم، ومشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع في توعية جميع الأفراد والشرائح لمساعدتهم على الاندماج والتفاعل في جميع الأنشطة، بهدف الوصول إلى مجتمع حيوي مزدهر.



وانطلقت المبادرة الاجتماعية على شاطئ البحر الأحمر بمدينة جدة، وركزت المبادرة على توعية المجتمع حول الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بالخدمات التي تقدمها المراكز لهذه الفئات تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل خدمات تعليمية وعلاجية لتعديل السلوك، ونظام التدخل المبكر الذي يتضمن مجموعة من البرامج والإجراءات والسياسات للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بهدف الاستكشاف المبكر للإعاقة، وتقديم التأهيل المناسب، وتحسين نوعية حياة الأطفال وأسرهم من خلال دعمهم وتعليمهم أفضل السبل للتعامل مع إعاقات الأطفال، وتخفيف العبء عن العائلات من خلال دعمهم المستمر في كل خطوة على الطريق.

وشهد الحفل مسيرة مبهجة للأطفال من ذوي الإعاقة، ومعرض للأعمال الفنية والتشكيلية التي رسمها الأطفال، وأركان تعريفية وتوعوية وفنية، وبرامج ترفيهية وعروض مسرحية، وشارك ذوي الاحتياجات في غناء الجسيس مع المؤدي فيصل لبان، وكرمت المبادرة الشخصيات المشاركة والعديد من مسؤولي ومدراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والإعلاميين.