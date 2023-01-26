جميل بثينة عرض مسرحي في جدة

البلاد ـ الرياض

تستعد وزارة الثقافة لتنظيم المسرحية الاستعراضية الغنائية “جميل بثينة”، لفرقة كركلا لفنون المسرح وذلك على مسرح جميل بثينة في مدينة جدة يوم الخميس 9 فبراير المقبل ولمدة خمسة أيام لعرض قصة الحب الشهيرة في التراث الثقافي العربي، وكيف انتشرت بين الناس في مختلف العصور.

وتدور أحداث المسرحية حول قصة حب وُلِدت بين جميل وبثينة في وادي القرى بالعُلا، حيث كان اللقاء الأول بينهما، والذي بدأ بسباب ليتحوّل فيما بعد إلى طريق تلاقي القلوب، في واحدة من قصص الحب العربية الكلاسيكية.



وكتب سيناريو وحوار المسرحية عبدالحليم كركلا، وتولى الإخراج إيفان كركلا، ويشارك في إنجاز العمل الفني المسرحي أكثر من 300 من المعدين والكتَّاب والشعراء وغيرهم، يمثل السعوديين نسبة 40 % منهم، من بينهم ستة ممثلين وممثلتين، مع 10 ممثلين ثانويين في بعض المشاهد، إلى جانب أعضاء مسرح كركلا العالمي الذي يضم أهم نجوم المسرح والغناء.



ويعد عرض المسرحية في مدينة جدة الثاني لها في المملكة، بعد النجاح الذي حققته المسرحية في عرضها الأول الذي نظمته وزارة الثقافة في يونيو الماضي على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على جذب أفضل المسرحيات العالمية الرائدة في المجال المسرحي لخلق فرص المشاركة للمواهب السعودية مع نظرائها في العالم، إلى جانب تقديم نشاط ثقافي ترفيهي يناسب فئات متنوعة من الجمهور، مع ما يكفله ذلك من تحفيز المجال المسرحي في المملكة، ورفع معاييره نحو مستويات تنافسية.