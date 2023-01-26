الفيحاء يعبر الهلال ويتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي

جدة- محمود العوضي
تصوير- عثمان الشمراني
فجر فريق الفيحاء مفاجأة من العيار الثقيل وحجزًا مقعدًا في نهائي كأس السوبر السعودي بعد تغلبه بهدف وحيد على فريق الهلال، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لحساب نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
🎥 الهدف الأول لـ @Alfaihaclub ⚽️
⏰ '19 باولينهو#الفيحاء_الهلال 1 : 0 #كأس_السوبر_السعوديpic.twitter.com/eTbEPMfb1L
— كأس السوبر السعودي (@SaudiSuperCup) January 26, 2023
سجل هدف الفيحاء واللقاء الوحيد المحترف باولينهم في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.
بهذا الفوز أعاد فريق الفيحاء للأذهان تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022، بعد انتصاره في النهائي على الهلال أيضاً بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.
وسيلتقي البرتقالي الفيحاوي في النهائي مع الفريق الفائز من كلاسيكو النصر والاتحاد في نصف النهائي الثاني الذي سيجرى على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض أمسية اليوم الخميس.