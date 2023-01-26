الرياضة

الفيحاء يعبر الهلال ويتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي

صحيفة البلادaccess_time5 / رجب / 1444 هـ      26 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير-  عثمان الشمراني

فجر فريق الفيحاء مفاجأة من العيار الثقيل وحجزًا مقعدًا في نهائي كأس السوبر السعودي بعد تغلبه بهدف وحيد على فريق الهلال، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لحساب نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

 

سجل هدف الفيحاء واللقاء الوحيد المحترف باولينهم في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

 بهذا الفوز أعاد فريق الفيحاء للأذهان تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022، بعد انتصاره في النهائي على الهلال أيضاً بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

وسيلتقي البرتقالي الفيحاوي في النهائي مع الفريق الفائز من كلاسيكو النصر والاتحاد في نصف النهائي الثاني الذي سيجرى على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض أمسية اليوم الخميس.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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