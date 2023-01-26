التفاح صيدلية متكاملة للجسم ..  تعرف على أبرز 7 فوائد لتناوله

البلاد – متابعات

فوائد التفاح، للصحة عديدة ومذهلة، حتى أنه من الأقوال الشهيرة عن فوائد التفاح؛ أنه بمثابة صيدلية متكاملة للجسم، والتفاح من الفواكه لذيذة الطعم، وعلى الرغم من ذلك فقد لا يعلم الكثيرين أن فوائد التفاح عديدة ومذهلة، ولذلك نجد خبراء التغذية دائما ينصحون بتناول التفاح بانتظام، للاستفادة من فوائد التفاح، فهو يحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية والمعادن الأساسية، من فيتامينات ومعادن.

ويشير خبراء التغذية ، إلى أن فوائد التفاح للجسم عديدة، وتخدم معظم أجهزة الجسم، ومن أهمها:

– يقي من السرطان

من فوائد التفاح، أنه يحتوي على فيتامين C الذي يمنع الجذور الحرة من الإضرار بخلايا الجلد، وبالتالي فهو يساعد على تفادي الإصابة بسرطان الجلد بشكل فعال، و يقي من السرطان .

– يقي من أمراض الشيخوخة

من فوائد التفاح؛ أنه يقي من الأمراض العصبية المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر، وأمراض أخرى مثل السكري والربو وبعض أنواع الحساسية.

– سلاسة حركة الأمعاء

يحتوي التفاح على كمية عالية من الألياف، لذا فهو يساعد في تنظيف الجهاز الهضمي وتحسين أداؤه، كما يساعد في الحفاظ على حركة الأمعاء السليمة وأيضا ينظف الأمعاء من المواد السامة.

– يساعد على فقدان الوزن

إذا كنت تبحث عن فقدان الوزن ، فتناول تفاحة واحدة على الأقل كل يوم يمنع تراكم الدهون من خلال امتصاص الأوعية الدموية لها، وهذا يحسن عملية حرق السعرات الحرارية.

– يقوي العظام

التفاح يحسن عمل الغدة الدرقية، وبالتالي يمنع الامراض المتعلقة بالعظام مثل الروماتيزم، مما يعمل على تعزيز قوة العظام.

– فوائد التفاح للبشرة

التفاح مصدر جيد لفيتامينات A، B و C، التي تساعد في القضاء على الجذور الحرة من الجسم، تحافظ على بشرتك صحية ومشرقة.

كما أنه يحتوي على العديد من المعادن الأساسية مثل الحديد والزنك والنحاس والبوتاسيوم وغيرها، وهذه المعادن تساعد في ضخ الأكسجين بشكل أفضل لخلايا الجسم.

– تجديد الخلايا

التفاح يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة الجذور الحرة الضارة من الجسم، وتساعد أيضا في إعادة بناء وترميم الخلايا، وإصلاح الخلايا وتجديد الأنسجة.