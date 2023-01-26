الإقتصاد

الأطعمة والتشييد يتصدران حركة البيع

صحيفة البلادaccess_time5 / رجب / 1444 هـ      26 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

بلغت قيمة المبيعات بالبطاقات عبر نقاط البيع في المملكة نحو 9.7 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 21 يناير الحالي، مقارنة بنحو 10.7 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه، وذلك من خلال 144.7 مليون عملية دفع اليكتروني.
ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ”عمليات نقاط البيع” الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”، شهدت معظم القطاعات انخفاضاً من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، فيما سجل قطاع مواد التشييد والبناء, وقطاع الأطعمة والمشروبات ارتفاعا بنسبة 2 % لكل منهما.
وتصدر قطاع التعليم القطاعات المنخفضة بنسبة 23 % تلاه قطاع الملابس والأحذية بـ 22 % ثم قطاع سلع وخدمات متنوعة, ومحطات الوقود بنسبة 10 % لكل منها.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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