الأطعمة والتشييد يتصدران حركة البيع

البلاد – جدة

بلغت قيمة المبيعات بالبطاقات عبر نقاط البيع في المملكة نحو 9.7 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 21 يناير الحالي، مقارنة بنحو 10.7 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه، وذلك من خلال 144.7 مليون عملية دفع اليكتروني.

ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ”عمليات نقاط البيع” الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”، شهدت معظم القطاعات انخفاضاً من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، فيما سجل قطاع مواد التشييد والبناء, وقطاع الأطعمة والمشروبات ارتفاعا بنسبة 2 % لكل منهما.

وتصدر قطاع التعليم القطاعات المنخفضة بنسبة 23 % تلاه قطاع الملابس والأحذية بـ 22 % ثم قطاع سلع وخدمات متنوعة, ومحطات الوقود بنسبة 10 % لكل منها.