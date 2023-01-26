أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

البلاد- متابعات

صدر، اليوم الخميس 26 يناير، أمر أميري بقبول استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وحكومته.

وورد في نص الأمر الأميري: “تُقبل استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة”.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي قد رفع استقالة الحكومة الاثنين الماضي إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تشكيلها.

تجدر الإشارة إلى أنه في الخامس من أكتوبر الماضي صدر أمر أميري بإعادة تعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي.

وجاءت استقالة رئيس مجلس الوزراء الكويتي على أثر خلاف مع مجلس الأمة بشأن إقرار حزمة مساعدات مالية مقابل سحب مشروع قانون بإسقاط القروض عن المواطنين.