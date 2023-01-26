ألمانيا تزود أوكرانيا بسلاح ثقيل

البلاد – وكالات

بعدما علت أصوات من الداخل الألماني تندد بالموافقة على إرسال دبابات “ليوبارد” للقتال في أوكرانيا، أطل المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس (الأربعاء)، في كلمة أمام البرلمان، موضحاً أن بلاده ستتعامل مع الشركاء لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، مشيراً إلى أن العملية العسكرية الروسية هي سبب المتاعب، معتبراً أن على الجميع العمل بشكل سريع لتغطية نقص الغاز في البلاد.

ويرى شولتس أن روسيا تحاول تغيير الواقع بأوكرانيا بالقوة، معلناً أن بلاده ستقدّم السلاح الثقيل لكييف. وذكر أن برلين سترسل دبابات ليوبارد وأنظمة باتريوت والأنظمة الدفاعية اللازمة، مشدداً على أن الهدف من ذلك مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وأعلن المستشار الألماني أن بلاده ستعمل على تدريب القوات الأوكرانية على قيادة وصيانة الدبابات، موضحاً أن برلين ستقدم 6 دبابات “ليوبارد 2” لأوكرانيا، لافتاً إلى أن على الجميع بذل كل الجهود لدعم أوكرانيا ومنع الحرب في أوروبا، مشيراً إلى أن قرار إرسال الدبابات تم بالتوافق مع أمريكا، وبعد حوار مع الحلفاء. من جهتها، رحّبت الرئاسة الأوكرانية بموافقة برلين على تسليمها 14 دبابة ليوبارد، ما اعتبرته خطوة أولى، داعية الدول الغربية إلى تزويدها بمزيد من الأسلحة لصد الجيش الروسي.