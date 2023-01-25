ماكيلي حكماً للكلاسيكو.. ومارتشينياك للهلال والفيحاء

جدة – هلال سلمان

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي يقام غداً الخميس، حيث سيدير الحكم الهولندي داني ماكيلي مواجهة الكلاسيكو التي ستجمع النصر والاتحاد، فيما يقود البولندي سيمون مارتشينياك مباراة الهلال والفيحاء.



وكان ماكيلي حكماً لنهائي كأس السوبر الأخير الذي جمع الهلال والفيصلي، ويبلغ من العمر 39 عاماً، وبدأ التحكيم عام 2009م ونال الشارة الدولية بعدها بعامين، وشارك في تحكيم مباريات كأس أوروبا 2020م، والتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، كما أدار العديد من المباريات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وقاد في المونديال الأخير مواجهتي الأرجنتين وبولندا، وألمانيا وإسبانيا.

أما مارتشينياك فهو حكم نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وقبلها أدار في المونديال مباراتي فرنسا والدنمارك، والأرجنتين وأستراليا، كما قاد العديد من المباريات في المسابقات السعودية؛ من أبرزها نهائي كأس الملك بين التعاون والفيصلي عام 2021م، ونهائي البطولة ذاتها بين الهلال والنصر في العام 2020م.