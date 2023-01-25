ماذا قال مودريتش عن عرض النصر؟

عجّت وسائل إعلام في الساعات الأخيرة بخبر تحرك إدارة نادي النصر للتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش من ريال مدريد الإسباني.

وينتهي عقد مودريتش (37 عامًا) مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، وسط جدال عن مسألة تجديد العقد من عدمه.



أفضل لاعب في العالم وصاحب الكرة الذهبية عام 2018، يبدو أنه يقف في مفترق الطرق بالوقت الحالي، بين ريال مدريد والنصر.



ويهدف النادي العاصمي إلى مواصلة استقطاب نجوم كرة القدم العالميين، بعد التعاقد مع رونالدو.



هل يزامل مودريتش رونالدو في النصر؟

يومية “ماركا” الإسبانية، قالت الأربعاء: إنها حصلت على معلومات من محيط مودريتش الشخصي يفيد برفضه القدوم إلى النصر.

وذكرت أن اللاعب الكرواتي المخضرم قريب من إبرام عقد جديد مع ريال مدريد يبقيه في جنبات النادي لمدة موسم واحد إضافي.

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“ماركا” أفادت بأن مودريتش قال لا لعرض النصر المغري ويريد الاعتزال في ريال مدريد، الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2012.

في حين قالت إذاعة “مونتي كارلو الفرنسية”: إن مودريتش قد يضطر لقبول عرض النصر، بعد مماطلات ريال مدريد في التجديد.