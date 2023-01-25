في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد.. المنتخب المصري في اختبار صعب أمام نظيره السويدى

جدة- محمود العوضي

تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة اليد في المنطقة العربية والعالم؛ لمتابعة المواجهة المنتظرة بين منتخبي مصر والسويد، اليوم الأربعاء، في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، التي تحتضنها السويد وبولندا حتى 29 يناير الجاري.

وقد تأهل منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا إلى الدور ربع نهائي من البطولة عقب احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الرابعة خلف منتخب الدنمارك، ليضرب موعدًا مع متصدر المجموعة الثانية منتخب السويد، مستضيف البطولة، في مواجهة صعبة ولكنها غير مستحيلة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 المصرية، وقنوات الكأس في تمام الساعة 10.30 بتوقيت السعودية.

* التأهل السابع..

تأهل منتخب مصر للمرة السابعة في تاريخه إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم، بعد حلوله وصيفاً للمجموعة الرابعة في الدور الرئيسي من البطولة، وحصد 8 نقاط، خلف الدنمارك المتصدر بـ 9 نقاط.

وتاريخياً، حصد منتخب مصر لكرة اليد المركز الرابع في بطولة العالم التي أقيمت بفرنسا 2001، بعدما أقصى منتخب روسيا بنتيجة 12/19 في الدور ربع النهائي، وتأهل إلى الدور نصف النهائي، وخسر أمام منتخب فرنسا؛ ليحتل الفراعنة المركز الرابع في تلك النسخة.