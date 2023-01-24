10 ملايين دينار لذوي ضحايا التدافع بنهائي خليجي 25

بغداد- البلاد

قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء، منح 10 ملايين دينار لذوي المتوفين بحادث التدافع في نهائي خليجي 25.

وأعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على منح ذوي ضحايا حادث التدافع الذي وقع قبيل انطلاق نهائي خليجي 25 في البصرة في محيط ملعب جذع النخلة، 10 ملايين دينار.

وأضاف شواني خلال مؤتمر صحافي أن “مجلس الوزراء قرر تكريم لاعبي المنتخب الوطني والملاك الإداري والتدريبي”، مشيرًا إلى أن “التكريم يتضمن قطعة أرض سكنية بمساحة 200 مربع في العاصمة بغداد”.

وكان 3 أشخاص قد قتلوا نتيجة تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج، بينما أصيب العشرات أيضا بعد تدافع آلاف المشجعين الذين لا يحملون بطاقات ويريدون مشاهدة المباراة.