الرياضة 10 فرق تتنافس في مسابقة الصيد المستدام بمحمية الشمال

حائل- البلاد

بمشاركة 10 فرق، تنطلق غداً الأربعاء مسابقة الصيد المستدام، التي تنظمها هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، في محمية الشمال للصيد المستدام، وتستمر لمدة أسبوعين، ويتكون كل فريق من (4) متسابقين أساسيين و(2) احتياط، وتم تحديد مركبتين لكل فريق فقط، للدخول إلى المحمية، تكون مجهزة بأدوات الرحلة ومستلزمات الإعاشة والصيانة والسلامة، إضافة إلى السماح بعدد (4) صقور كحد أقصى للمشاركة في عملية الصيد، وأن لا يزيد عدد الحبارى التي يتم صيدها عن (2) لكل فريق، وفقاً لشروط المسابقة. يذكر أن محمية الشمال للصيد المستدام تعد الأولى من نوعها في المملكة، وتقع على مساحة (2000) كيلو متر مربع شمال شرق المملكة؛ إذ تبعد حوالي (265) كيلومتراً عن منطقة حائل، قرب مدينة تربة في الجزء الشمالي من محمية التيسية؛ نظراً لكونها منطقة لاستيطان وعبور الحبارى.