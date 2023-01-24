بسبب تأزم علاقته مع دياز.. ”بيريرا” يغادر الهلال إلى الوحدة الإماراتي

جدة – هلال سلمان

أعلن نادي الهلال إعارة لاعبه البرازيلي ماثيوس بيريرا إلى نادي الوحدة الإماراتي حتى نهاية الموسم الجاري.

وكتب حساب النادي الرسمي على (تويتر): “ماثيوس بيريرا ينتقل بنظام الإعارة إلى فريق الوحدة الإماراتي حتى نهاية الموسم”.

من جهته، كتب حساب نادي الوحدة الإماراتي في تغريدة بحسابه الرسمي على تويتر: “تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع النجم البرازيلي ماثيوس بيريرا “26 عاماً”، قادماً من نادي الهلال السعودي الشقيق على سبيل الإعارة، وذلك في إطار مساعي النادي بتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح”.

ولم تكن العلاقة جيدة بين بيريرا والمدرب رامون دياز الذي استبعده عن مباريات الهلال الأخيرة بسبب تراجع مستواه.

وفي سياق متصل، احتفلت إدارة نادي الهلال بمناسبة وصول النجم البيروفي كارييو إلى 161 مباراة، حيث قدمت له قميصاً خاصاً يوثق تخطيه رقم المدافع الزامبي السابق، أليغا ليتانا، في عدد المباريات مع الفريق.

ويستعد الهلال لخوض مباراة كأس السوبر السعودي أمام الفيحاء بعد غد الخميس، وبعدها سيغادر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث سيواجه الوداد المغربي يوم 4 فبراير المقبل.