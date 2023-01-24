الطائي يقيل بيبا ويتعاقد مع رادوي

جدة – هلال سلمان

أقالت إدارة نادي الطائي المدرب البرتغالي ميغيل بيدرو “بيبا” بعد النتائج غير المرضية لفارس الشمال في المباريات الأخيرة، وأعلنت عن تعاقدها مع الروماني ميريل رادوي، لاعب الهلال السابق، مدربًا جديدًا للفريق.

وكتب النادي في حسابه الرسمي على تويتر: “نظرًا للنتائج غير المرضية للفريق الأول في نادي الطائي، قررت إدارة النادي إنهاء تكليف المدرب البرتغالي ميغيل بيدرو بيبا، مقدمة شكرها له على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول”.

وأعلن النادي عبر تويتر أيضا عن التعاقد مع رادوي، مرحبة به في “معقل الحواتم”.

ودرب رادوي نادي ستيوا بوخارست وأرغيس بيتيشت الرومانيين، كما درب منتخب رومانيا تحت 21 عامًا عامي 2018 و2019، وانتقل بعد ذلك لتدريب منتخب رومانيا الأول منذ 2019 إلى 2021، واختير أفضل مدرب في رومانيا للتطوير والأداء عام 2019، وهو حاصل على الرخصة الاحترافية (برو) من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ولعب رادوي مع الهلال من 2009 إلى 2011، وحقق معه العديد من البطولات، قبل أن يتجه للتدريب عقب اعتزاله.

وتراجعت نتائج (الأشهب) في الفترة الأخيرة حيث لم يحقق سوى فوز وحيد في آخر 6 مباريات، مقابل 5 هزائم، ليحتل المركز التاسع برصيد 18 نقطة في دوري روشن للمحترفين.