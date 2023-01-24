الرياضة الروماني” رادوي ” يصل حائل لقيادة الطائي

حائل- خالد الحامد

‏وصل الروماني ميريل رادوي مدرب فريق ‎الطائي الأول لكرة القدم الجديد إلى حائل يرافقه الطاقم التدريبي.

وفور وصوله اجتمع مع مجلس الإدارة برئاسة الرئيس تركي الضبعان، وتم مناقشة الأهداف المطلوبة في المرحلة المقبلة، ثم تفقد المدرب وطاقمه ملاعب التدريب وصالة النادي الصحي، ثم التقى باللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية. وستكون أولى مهام المدرب الفنية أمام الشباب يوم الجمعة المقبل في لقاء مؤجل بدوري روشن.