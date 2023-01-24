الجولة الـ 14 من دوري روشن نالت اهتماماً عالمياً.. النصر يعزز صدارته بحضور رونالدو.. والهلال وصيفاً

جدة – هلال سلمان

تميزت الجولة الـ 14 من دوري روشن للمحترفين باهتمام كبير من وسائل الإعلام العالمية التي ترقبت الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر؛ حيث تسابقت العديد من القنوات لنقل مباراة النصر مع الاتفاق التي عزز بها الأول صدارته بعد الفوز بهدف تاليسكا، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة.

وخاض رونالدو المباراة كاملة وقدم لمحات جيدة في أول مباراة له مع النصر، فيما تغلب الهلال بصعوبة على أبها(2-1) ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن النصر، مع لعبه مباراة أكثر منه.

ويأتي الاتحاد ثالثاً برصيد 31 نقطة بعد فوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة، فيما تراجع الشباب للمركز الرابع برصيد 28 نقطة بعد سقوطه في فخ التعادل للمرة الثالثة على التوالي، وخلفه التعاون بـ 27 نقطة.



تقارب كبير في الوسط

خلف خماسي المقدمة، يأتي قطبا الجنوب، ضمك السادس برصيد 21 نقطة ثم أبها سابعاً بـ 19 نقطة، ثم الفتح والطائي في المركزين الثامن والتاسع بـ 18 نقطة لكل منهما، ثم الاتفاق والرائد في المركزين الـ 10 والـ 11 ولكل منهما 16 نقطة، وخلفهما الوحدة والفيحاء بـ 15 نقطة لكليهما، ويدل ذلك على التقارب الكبير في المستوى والنتائج بين الفرق التي تحتل هذه المراكز.

ويعد فريق الخليج من أكثر الفرق تطوراً في المستوى والنتائج، خصوصاً بعد تعاقداته الأخيرة، حيث حقق 3 انتصارات متتالية رفعت رصيده إلى 13 نقطة، لكنه لا يزال في المركز الـ 14 الذي قد يغادره قريباً لمركز أفضل إذا ما واصل نتائجه الرائعة، ويأتي العدالة في المركز قبل الأخير بـ 9 نقاط، وخلفه الباطن متذيل الترتيب بـ 3 نقاط، وهو الوحيد الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن.



تاليسكا يغرد خارج السرب

واصل البرازيلي تاليسكا تصدره لترتيب الهدافين بعد أن رفع رصيده إلى 12 هدفاً، مبتعداً بـ 3 أهداف على وصيفه عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد الذي رفع رصيده إلى 9 أهداف، فيما أوقفت الإصابة زحف النيجيري إيغالو ثالث هدافي الدوري برصيد 8 أهداف بعد أن غاب عن آخر 3 جولات عن فريقه الهلال.

ولم تشهد الجولة أي بطاقات حمراء، واحتسبت فيها ركلتا جزاء؛ سجل الأولى منهما حمدالله للاتحاد في مرمى الفيحاء، وأحرز الثانية سالم الدوسري للهلال في مرمى أبها.

مباراتان الجمعة بعد السوبر

يتوقف الدوري نهاية الأسبوع؛ بسبب كأس السوبر السعودي الذي تلعب مباراتا نصف النهائي فيه، بعد غد الخميس، على أن يعاود نشاطه بعد أسبوع حيث يشهد يوم الخميس 2 فبراير انطلاق الجولة الـ 15، لكن تلعب يوم الجمعة المقبل مباراتان في الدوري، الأولى مقدمة من الجولة الـ 18 وتجمع الطائي والشباب، والثانية مؤجلة من الجولة التاسعة وتجمع الوحدة والفتح.