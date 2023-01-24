الرياضة

أحد والخلود يتغلبان على القادسية والقيصومة في دوري يلو

صحيفة البلادaccess_time3 / رجب / 1444 هـ      24 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- خالد الحامد

حقق فريق أحد ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على ضيفه القادسية 0/1، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ15 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الذي احتضنه ملعب نادي أحد بالمدينة المنورة مساء أمس. سجل هدف أحد اللاعب محمد حنتوش في الدقيقة(16).
وشهدت المباراة تصدي حارس أحد، سالم قبوس لركلة جزاء للقادسية، كما تصدى حارس القادسية أمبولحي لركلة جزاء من لاعب أحد يوسف الجبلي، فرفع أحد رصيده إلى 19 نقطة في المركز13، وتوقف رصيد القادسية عند 17 نقطة بالمركز14.

وفي حفر الباطن، تغلب الخلود على مضيفه القيصومة0/2 في اللقاء المؤجل من الجولة 16.
سجل هدفي الخلود أحمد ياسين في الدقيقة (38) وأكونو في الدقيقة (51).
ليصبح رصيد الخلود 24 نقطة بالمركز الثامن، فيما بقي القيصومة عند 21 نقطة بالمركز العاشر.

gamal saleh

كتب بواسطة

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