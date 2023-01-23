الغرب المستنير يرفض جرائم اليمين المتطرف.. شتان بين حرية التعبير وإهانة المقدسات

* الافتاء والأزهر يحذران من خدمة أجندة الإرهاب

* الحكومة السويدية تتبرأ: حرق الكتب المقدسة تصرف غير محترم ونتفهم انزعاج المسلمين

* أستاذة عقيدة لـ”البلاد”: لا للعنف وعلينا استخدام النصيحة واللغة القوية

البلاد- خاص

لم يكن إقدام زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، على حرق نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم هو الأول من نوعه، بل سبقته محاولات أخرى تزعمها اليمين المتطرف في أوروبا الذي يتبنى نهجا إقصائيا متطرفا لا يقتصر فقط على المسلمين بل يمتد إلى مختلف الأديان والأعراق.

هذا النهج الذي يتبعه اليمين المتطرف تحت مسمى “حرية التعبير”، وجد رفضا سواء في الغرب أو الشرق على حد سواء، فالحكومة السويدية رغم إعلان تمسكها بمفهوم “حرية التعبير” إلا أنها أكدت رفضها القاطع لهذا الفعل حيث أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في تغريدة على “تويتر” أن حرق الكتب المقدسة “تصرف غير محترم أبداً”، معرباً عن تفهّمه انزعاج المسلمين من إحراق المصحف الشريف في ستوكهولم.

كما انتقد وزير الخارجية السويدي وبياس بيلستروم، إحراق المصحف الشريف في ستوكهولم، نافياً دعمه هو والحكومة السويدية لحادثة إحراق المصحف الشريف.

كان زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، قد أحرق يوم السبت 21 يناير الجاري، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم .

وأدى هذا الفعل إلى موجة من الإدانات من مختلف الدول العربية والإسلامية، حيث أصدرت وزارة الخارجية بيانا أكدت فيها إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.

وكان من اللافت أن رود الفعل من مختلف المؤسسات الرسمية والدينية أكدت على ضرورة نزع الكراهية والعمل على اتخاذ موقف حازم منها، لأنها تغذي الكراهية والإرهاب والتطرف

خدمة أجندة الارهاب

وندد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, بالعمل العبثي المشين الذي قام به أحد المتطرفين، وبين أن هذه الممارسات الغوغائية تنمي الكراهية وتخدم أجندات التطرف والإرهاب ومصدري الكراهية في كل مكان، داعياً المجتمع الدولي والعقلاء بالعالم إلى اتخاذ موقف حازم وقوي تجاه من يدعمها ويأذن بها تحت أي مسمى أو شعار.

ودعا سماحته عموم المسلمين إلى التمسك بهذا الكتاب العظيم والالتفاف حول قياداتهم وأن لا تزيدهم هذه الممارسات الغوغائية إلا تمسكاً بثوابتهم في التعامل مع هذه الأعمال بالحكمة، وأن يكونوا يداً واحدة في التصدي للكراهية والإرهاب والعنف الذي يقف خلفه مثيرو الكراهية سواءً كانوا دولاً أو جماعات، سائلا الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يخذل الباطل وأهله وأن يديم الأمن والمحبة والسلام على العالم.

فوضى المصطلحات

كما أدان الأزهر الشريف، واستنكر بشدة إقدام مجموعة من الإرهابيين التابعين لليمين المتطرف السويدي على حرق المصحف الشريف.

وأضاف: “يعيد الأزهر التأكيد على أن هذه الأفعال الإجرامية الصادرة من الهمج لن تنال من حرمة المصحف الشريف في قلب إنسان متحضر، وسوف يظل في عليائه كتابا هاديا للإنسانية جمعاء، وموجها لها لقيم الخير والحق والجمال”.

وطالب الأزهر المجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية وحكماء العالم، بالوقوف في وجه محاولات العبث بالمقدسات الدينية، وإدانة هذه الأفعال الإجرامية، ووضع حد لفوضى مصطلح “حرية التعبير” واستغلاله في سوق السياسات والانتخابات، وإساءة استخدامه فيما يتعلق باستفزاز المسلمين واحترام مقدساتهم.

كما شدد على ضرورة فتح تحقيق عاجل حول تكرار هذه الحوادث التي لا تقل في خطرها عن مردود الهجمات الإرهابية، مشددا على أن السماح لهؤلاء المجرمين بتكرار هذه الاستفزازات تحت شعار “حرية التعبير”، ولو بالصمت؛ هو تواطؤ منبوذ يعيق من جهود تعزيز السلام وحوار الأديان والتواصل بين الشرق والغرب، وبين العالم الإسلامي والعالم الغربي.

اليمين وكراهية الآخر

في السنوات الأخيرة بدا لافتا زيادة اليمين المتطرف في أوروبا وتوجهه العدائي لغير الأوربيين ولمختلف الأديان، وهو النهج الذي يرفضه الكثير من الأوربيين أيضا حيث لا يقتصر عداؤه على المسلمين، خاصة وأن هناك ملايين المسلمين يعيشون في مختلف الدول الأوربية وينالون جميعهم حقوقهم، وظهر ذلك في فشل أحزاب اليمين المتطرف في الفوز بالانتخابات في عدد من الدول.

وكشف عدد من الأحداث العدائية التي ارتكبها المنتمين لليمين المتطرف داخل أوروبا خاصة المسلمين والعرب المقيمين داخل هذه الدول عن كراهية كبيرة داخل هؤلاء المتطرفين خاصة تجاه من يخالفهم في المعتقد والرأي.

فوضى أخلاقية

أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر أمنة نصير قالت في تصريحات خاصة لـ”البلاد” إن بند حرية التعبير يساء استخدامه بشكل كبير، وهذا ليس حرية تعبير وأنهم في الغرب لديهم تفسيرات لما يريدون في مصطلحات فجة ويقلبون الحقائق كما حدث في هذا الموقف.

وأضافت: أي حرية تعبير التي تؤدي إلى أذية الأخرين، أتمنى أن يكف الغرب عن هذا المنهج وهذا الأسلوب، وأن يكون لدينا نحن المسلمون منهجا واضحا للرد الشافي الكافي لهؤلاء، وأقول لهم توقفوا عن هذا التدليس على الحقائق، إلى متى تستخدمون اللغة لتدليس ما تريدون أن تدلسوا فيه، أين حرية الإنسان في إيذاء أخيه الإنسان.

وحول ما يدعيه البعض من أن هناك في الغرب من يقوم بانتقاد الأنبياء والأديان ولا يقتصر ذلك على الإسلام، قالت نصير: هذه فوضى أخلاقية يجب ان تكفوا عنها ولا تساعدوا عليها لأن احترام الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى عليه السلام وجميع الأنبياء واجب على كل إنسان. يجب أن نحترم من اختارهم الله رسلا للبشر. كفوا عن هذا.

ودعت نصير الي استخدام النصيحة واللغة القوية في الرد على هذه المواقف والابتعاد عن العنف، مؤكدة أن كل من يملك القدرة من الدول والهيئات والعلماء للرد على هذا الهراء عليهم أن يتقدموا لذلك.

وقائع سابقة

لم تكن واقعة حرق المصحف في السويد الأولى من نوعها فهناك وقائع أخرى مشابهة وحوادث إجرامية متطرفة شهدت حرقا للمصحف الشريف تضمنت عنصرية وعنفا ضد المسلمين وقعت في الخمس سنوات الأخيرة منها:

-عام 2015 شهد حوادث عدة لحرق المصحف الشريف في أماكن متفرقة، الأمر الذي دفع بالأزهر إلى إصدار بيان عام يدين فيه أعمال العنف المتصاعدة ضد المسلمين في الغرب والتي حدثت في عدة دول وهي أسبانيا وفرنسا وهولندا، وذلك في منتصف نوفمبر من عام 2015 حيث قامت الجماعات والأحزاب المتطرفة بتنظيم مظاهرات معادية للإسلام والمسلمين مع حرق للمصحف الشريف.

-نهاية شهر أبريل من عام 2016، تكررت الأعمال العنصرية في جزيرة كورسيكا الفرنسية مجددا ضد المسلمين، حيث هاجم مجموعة من المتظاهرين قاعة صلاة للمسلمين في حي “حدائق الإمبراطور” الشعبي بالجزيرة، وقاموا بتخريبها وحرق المصاحف بها وكتبوا عبارات معادية للمسلمين والعرب.

-عام 2017 في كاليفورنيا بأمريكا، استهدف متطرفون مركزا إسلاميا هناك، حيث مزق المصحف، ثم أحرق آخر.

-مارس 2019 في الدنمارك، أقدم “راسموس بالودان” رئيس حزب “النهج الصلب” أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة بالدنمارك على إحراق المصحف الشريف احتجاجا منه على أداء المسلمين لصلاة الجمعة أمام مبنى البرلمان الدنماركي.

-نوفمبر 2019، تصدى أحد اللاجئين السوريين في النرويج إلى إحدى محاولات حرق القرآن الكريم من قبل أحد العنصريين المعادين للإسلام في مظاهرة قامت في النرويج تبنتها جماعة يمينية متطرفة تسمى ” أوقفوا أسلمة النرويج”، حيث قامت تلك المظاهرة في مدينة كريستيانسند جنوب النرويج وفي وسطها قام أحد المتظاهرين بحرق القرآن.

-عام 2020 تقدم “راسموس بالودان” اليميني المتطرف ورئيس حزب “الخط المتشدد” بالدنمارك، بطلب للسويد لتنظيم مظاهرة ضد المسلمين وحرق المصحف الشريف في مدينة مالمو بجنوبي السويد، وهو ما تلقته السلطات السويدية بالرفض.