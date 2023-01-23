مطلع فبراير انطلاق ملتقى المسؤولية الاجتماعية

البلاد ـ الرياض

تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي تنطلق فعاليات “ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023” في يومي الأربعاء والخميس الموافق 1 – 2 فبراير 2023م في فندق الإنتركونتنتال بمدينة الرياض بحضور عدد كبير من المختصين والمسؤولين يمثلون مدراء القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات ورؤساء الهيئات والمنظمات المحلية.

ويهدف المؤتمر الذي يتضمن 5 جلسات على مدى يومين بمشاركة 22 متحدثاً من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إلى تحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية الاجتماعية، وتأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية، إضافة لنشر الوعي العام حول قضايا المسؤولية الاجتماعية ورصد تجارب المسؤولية الاجتماعية لدى الجهات ذات العلاقة.



وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية سعود السبيعي إلى اكتمال الاستعدادات اللازمة لمواكبة هذا الحدث الحيوي الهام وتغطية فعالياته المتنوعة وتشكيل اللجان العاملة وتخصيص مركز إعلامي ينبثق من اللجنة الإعلامية يهدف إلى تزويد الإعلاميين بكافة المعلومات الخاصة بالملتقى ويسهل مهامهم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية عبدالله المهنا أن المؤتمر يعد ملتقى مختصاً لإبراز الدور الرئيس لكافة المؤسسات والقطاعات في أعمال المسؤولية المجتمعية، ويعكس السياسات والإستراتيجيات المستقبلية للمسؤولية المجتمعية، ويناقش بمشاركة 22 من المتحدثين وصانعي القرار والجهات ذات العلاقة ببرامج وأهداف ومبادرات المسؤولية الاجتماعية محلياً وعالمياً، ويستعرض التجارب في هذا المجال وكيفية الاستفادة منها في تقديم مبادرات مبتكرة تخدم حاجة المجتمع في مجال المسؤولية المجتمعية.



ويناقش جلسات اليوم الأول التي يديرها خالد العقيلي عن مفهوم وبناء ثقافة المسؤولية المجتمعية، بمشاركة نائب محافظ هيئة الأوقاف عبدالرحمن العقيل، ومدير عام المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور مبارك البقمي، ومدير إدارة مواصفات الخدمات في هيئة المواصفات والمقاييس مشاري آل صلاح، والرئيس التنفيذي لمركز التنمية المستدامة في غرفة الرياض عسكر الحارثي.

أما الجلسة الثانية التي يديرها عضو هيئة تدريس ومستشار المسؤولية المجتمعية الدكتور عامر العنزي، التي تسلط الضوء على إسهام الشركات في جائحة كورونا، بمشاركة المتحدثين: الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي الدكتور إبراهيم الحيدري، والرئيس التنفيذي للمنصة الوطنية للتبرعات بدر الخنبشي، ومستشار التنمية المجتمعية بوزارة الطاقة منى الغامدي.

فيما تناقش جلسات اليوم الثاني للملتقى برامج ومبادرات الشركات للمسؤولية الاجتماعية بمشاركة المتحدثين: مدير برامج الشراكة المجتمعية بشركة بي إيه إي سيستمز البريطانية عبدالله الأسمري، ومدير عام الاستدامة بشركة الاتصالات السعودية مها النحيط، ومدير عام المسؤولية الاجتماعية بسابك عبدالرحمن الملحم، والأمين العام لبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع أحمد بن إبراهيم العمير.



وتستكمل الجلسة الثانية مناقشة برامج ومبادرات الشركات للمسؤولية الاجتماعية بمشاركة رئيس إدارة المسؤولية الاجتماعية في نيوم فادي الرابغي، ومديرة التواصل المؤسسي في شركة زين السعودية إيمان الصعيدي، والرئيس التنفيذي بشركة جاهز حمد البكر، ومدير عام الاتصال المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية بدلة البركة أحمد الفال، ونائب رئيس مجموعة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد العليان، ومدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي عبدالله العتيبي، ويدير الجلسة مهرة الخزيم. ويختتم اليوم الثاني أعماله بجلسة تناقش آفاق الشراكة بين القطاع الخاص وغير الربحي، ويشارك بها كل من مدير عام الشراكات في صندوق دعم الجمعيات المهندس مشاري الجويرة، وأمين عام مؤسسة العنود الخيرية الدكتور يوسف الحزيم، والرئيس التنفيذي بالمهيدب الخيرية أحمد الرماح، ومدير عام جمعية إنسان محمد محارب، ويدير الجلسة العضو المنتدب لشركة كابلات السعودية نائل الفايز.