صندوق البحر الأحمر يعلن أسماء الأفلام الفائزة

البلاد ـ جدة

أعلن صندوق البحر الأحمر التابع لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الفائزين في مرحلتي الإنتاج وما بعد الإنتاج لعام 2022م حيث حصل 36 صانع أفلام من المملكة والعالم العربي وأفريقيا على منح تمويل الصندوق، وذلك لمساعدتهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم واستكمال مشاريعهم وتحويل الرؤى إلى إبداعات ماثلة على أرض الواقع.

وتلقى الصندوق لدورة تمويل الإنتاج للعام 2022م، أكبر عدد من المشاريع منذ بدء انطلاق أعمال الصندوق، حيث راجعت مجموعة من اللجان المختصة أكثر من 150 عملاً مميزاً، واختارت قائمة تضم 53 فيلماً تنوعت بين الأعمال الروائية والوثائقية وأفلام التحريك والمسلسلات والأفلام القصيرة وأفلام الواقع الافتراضي.



وتم اختيار 25 فيلماً منها للحصول على منح تمويل الإنتاج من بينها فيلمان كانا قد حصلا على الدعم في مرحلة التطوير من صندوق البحر الأحمر، وهما فيلم كابتن مباي للمخرج جويل كاريكزي وفيلم عائشة للمخرج مهدي البرصاوي.

ووقع الاختيار على فيلم ليونان للمخرج أمير فخر الدين للمشاركة في سوق المشاريع للدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التي اختتمت فعاليتها مؤخراً في مدينة جدة، حيث يهدف برنامج سوق المشاريع إلى ربط منتجي مشاريع الأفلام الجديدة بالممولين الدوليين في قطاع صناعة الأفلام.



وجرى كذلك الإعلان عن فوز 11 فيلماً في مرحلة ما بعد الإنتاج من قائمة الترشيحات المختارة التي ضمت 28 مرشحاً للحصول على دعم الصندوق، ومن بين الأعمال المختارة، الفيلم السعودي نورا، وتم تصويره في مدينة العلا، من إخراج توفيق الزايدي وإنتاج بول ميلر، وفيلم “الضوء الأسود” للمخرج كريم بن صلاح، ومن إنتاج وليد بهاء، الذي فاز بجائزة ورشة فاينال كات فينيسيا في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.