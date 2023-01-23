جمعية المسؤولية الاجتماعية .. ريادة الفكر وتميز الإنجاز .. تجسير العلاقة بين القطاعين العام والخاص

البلاد ـ الرياض

تعد جمعية المسؤولية الاجتماعية واحدة من أحدث المؤسسات الأهلية من حيث النشأة، وأول جمعية خيرية في المملكة عناية بالمسؤولية الاجتماعية، وتتشرف بالرئاسة الفخرية لصاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز، وعمل على تأسيسها نخبة من خيرة رجالات ونساء الوطن الغالي الذين عرف عنهم اهتمامهم بالمسؤولية المجتمعية فكراً وعملاً وإنجازاً.

وتعود بداية تأسيس الجمعية إلى العام 1440هـ حيث دشن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الجمعية في الـ 27 من شعبان 1440 هـ، وتنطلق الجمعية في القيام بدورها من خلال رؤية واضحة تقوم على أساس تمكين المسؤولية الاجتماعية في القطاعات الثلاثة لتحقيق الاستدامة وفق قيم راسخة تتمثل في: الشفافية والتمكين والحوكمة والشراكة والتكامل.

وتعمل الجمعية من خلال رؤيتها وقيمها على تحقيق جملة من الأهداف النبيلة التي تتماشى مع التطلعات السديدة للقيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ المتمثلة في رؤية السعودية 2030 ومن أهمها: تجسير العلاقة بين القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي من خلال بناء أدوات للمسؤولية الاجتماعية، وتأهيل موارد بشرية متخصصة، وإيجاد نماذج قيادية في المسؤولية الاجتماعية، وتأصيل مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال تعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية.



كما تهدف الجمعية إلى تعزيز وتأييد المسؤولية الاجتماعية واستثمار الإعلام لخدمة المسؤولية الاجتماعية، وتمارس الجمعية أعمالها في عدة مجالات إستراتيجية تتمثل في؛ الدراسات والأبحاث، والقياس، والتقويم، والإرشاد، والاستشارات التوعية، والتثقيف، والتدريب، والتأهيل.

ونجحت الجمعية بجهد المخلصين من أبناء وبنات الوطن من منسوبي الجمعية في تحقيق العديد من الإنجازات من بينها: المشاركة في معرض المسؤولية المجتمعية عام 2019م، والمشاركة في جلسة مجلس الشورى، والمشاركة في ملتقى التطوع المتخصص والمحترف، والمساهمة في إدارة وصناعة الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية المجتمعية بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ومن بين الإنجازات، إطلاق مبادرة معكم أينما كنتم التي أطلقتها الجمعية بالشراكة مع وزارتي الصحة والسياحة، ونفذتها “عن بعد” لتوفير الدعم للمواطنين العائدين إلى المملكة خلال فترة الحجر الصحي، حيث عملت الجمعية على تحقيق عدد من أمنياتهم بلقاء الشخصيات المعروفة والمشهورة.

كما نجحت الجمعية في تحقيق الشراكة مع كبرى المؤسسات المانحة بالمملكة إلى جانب استكمال البنية التحتية للجمعية.



ومن أبرز منجزات الجمعية خلال عام 2020م الاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 حيث أطلقت العديد من الفعاليات الإلكترونية والحملات الإعلانية بوسائل التواصل الاجتماعي لتكون الجمعية في صدارة المحتفلين بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وحصدت تلك المشاركة تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي وصل إلى نحو 300 ألف تفاعل، وبهذه المناسبة أطلقت الجمعية مسابقة “فكرة وطن” بجوائز بلغت 10 آلاف ريال، وتم منح 90 عضوية لأصدقاء الجمعية، وبرمجة حائط إلكتروني على موقع الجمعية يتيح للزوار إمكانية كتابة نصوصهم الوطنية الخاصة بتصميم وطني أنيق، وتمكنت الجمعية من تسجيل حضور كبير عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.