تناول الفاكهة على معدة فارغة.. ليس صحيا دائما

البلاد- متابعات

يلجأ الكثير من الناس إلى تناول الفاكهة فور استيقاظهم ظنا أنها من الأمور الصحية، فهل تناول الفاكهة في الصباح على معدة فارغة صحي لجميع الأشخاص أم أن طبيعة كل شخص تختلف من واحد لآخر بحيث قد يستفيد منها شخص ويتضرر منها البعض؟.

بحسب موقع “Health”، فإن تناول الفاكهة مع وجبة الإفطار قد يكون غير صحي لأن كل فاكهة تحتوي على مجموعة متنوعة من الإنزيمات والأحماض التي يمكن أن تتفاعل مع البكتيريا في الأمعاء ويمكن أن تكون مفيدة أو سيئة، اعتمادًا على أعراض الشخص.

جميع الفواكه تحتوي على إنزيمات نشطة وأحماض فاكهة مثل حامض الستريك والطرطريك والفوماريك وحمض الأكساليك وحمض الماليك الذي يتفاعل بسرعة مع حمض اللاكتيك في منتجات الألبان ولا يختلط جيدًا مع الخضار والحبوب واللحم؛ خلق نفايات التمثيل الغذائي غير المهضومة.

يمكن أن تعيق هذه التركيبات غير المتوافقة عملية التمثيل الغذائي للأنسجة وتمنع عملية تكوين الأنسجة ولها خاصية معاكسة للأنسجة تسمى “نظام غذائي غير متوافق”.

فتجنب تناول الفاكهة في الصباح على معدة فارغة إذا كنت تعاني من أعراض مثل الحموضة أو الإحساس بالحرقان أو الأعراض المرتبطة بالبرد والسعال والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية والربو وحمى القش واحتقان الرئة والتهاب الشعب الهوائية والسكري وزيادة الوزن.

في حين يمكنك تناول الفواكه إذا كنت تعاني من أعراض مثل الإمساك وجفاف الجلد الخشن والشعر الجاف وضعف الهضم وضعف التمثيل الغذائي.

وتعزز الفاكهة بكتيريا الأمعاء وتحفز عصارات الجهاز الهضمي. في الواقع ، يجب أن يكون لديك فواكه مطهية (مطهية بماء القرفة والقرنفل والفلفل) للمساعدة على الهضم والتخلص من أعراض الإمساك.