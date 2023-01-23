تخصصات جديدة بكلية السياحة

البلاد ـ المدينة المنورة

قال عميد كلية السياحة والفندقة بالمدينة أحمد عسيري، إن الكلية تعمل ضمن منظومة متكاملة من الكليات التي تتبع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني،

مُشِيراً إلى أن من أهم المشاريع التي نعمل عليها حالياً، هي تحقيق الكفاءة التشغيلية، وترميم المباني لجميع مرافق الكلية، لاستيعاب أكبر عدد من المتدربين، ومن المقرر أن تعمل الكلية من الثامنة صباحاً، وحتى العاشرة مساء، كما سنعمل على تفعيل أنماط التدريب عن بعد والتدريب المدمج.

وأضاف العسيري، أنه تم استحداث تخصصات جديدة منها، برنامج بكالوريوس في إدارة الضيافة، وستعمل الكلية أيضاً على افتتاح برامج قصيرة لإدارة المواقع التاريخية وإدارة المشروبات، والإرشاد السياحي.