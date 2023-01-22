4 مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء

البلاد – جدة

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة طرح أربعة مشروعات جديدة للمنافسة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الدورة المركبة مع الجاهزية لبناء وحدة التقاط الكربون تبلغ طاقتها الإجمالية 7200 ميجاواط.

وبحسب بيان الشركة تتضمن المشروعات الجديدة:

– مشروع طيبة 1 بطاقة 1800 ميجاواط.

– مشروع طيبة 2 بطاقة 1800 ميجاواط.

– مشروع القصيم 1 بطاقة 1800 ميجاواط.

– مشروع القصيم 2 بطاقة 1800 ميجاواط.

وأكدت الشركة أن طرح هذه المشروعات مع مبادرة السعودية الخضراء في المملكة وطموحها بالوصول للحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2060م، بالإضافة إلى أهداف قطاع الطاقة المتمثلة في تلبية احتياجات النظام الكهربائي وضمان موثوقية إمدادات الطاقة وتنوع المشاركة في السوق وزيادة القدرة التنافسية والشفافية والمساهمة في رفع نسبة المحتوى المحلي وتوطين الصناعة في هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير في المملكة وخططها الاستثمارية الضخمة لتكون مركزاً للطاقة.