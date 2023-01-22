«مسك «تعزز صوت شباب العالم

البلاد – الرياض

اختتمت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” مشاركتها الخامسة في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في مدينة دافوس بسويسرا خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير 2023م، والذي جمع نخبة القادة وصُنّاع القرار والمفكرين ورجال الأعمال من أنحاء العالم؛ حيث شهد جناح “مجلس الشباب” التابع لمؤسسة مسك زيارة أكثر من 2700 زائر من 68 دولة على مدى 5 أيام.

ومكَّنت “مسك” أجيال العالم من الحوار من خلال جناح “مجلس الشباب” الذي أُقيم امتداداً لمساعي المؤسسة في خلق فرص التمكين لمجتمع الشباب وإشراكهم في معالجة التحديات العالمية، حيث صمَّمت المؤسسة 4 مناطق تفاعلية في الجناح تمثّلت في منصة الحوار، ومنطقة “المكتبة” التي أتاحت فرصة اكتساب المعارف حول أفضل المبادراتٍ والحلول لأهم التحديات العالمية، بالإضافة إلى “عالم مسك” وهو المعرض التفاعلي الذي عكس اللحظات الرئيسة لإنجازات ومبادرات مؤسسة مسك محلياً وعالمياً ورحلة تطور منظومتها خلال عقدٍ كامل، إلى جانب مبادرة “جيل التغيير” التي قدّمت تجربةً تفاعليةً للتعريف بالمفهوم الذي أُطلق خلال منتدى مسك العالمي في نسخته السادسة وهي الاستثنائية والأضخم؛ لمواكبتها احتفالية ذكرى مرور 10 سنواتٍ على تأسيس المؤسسة.

وشارك في 16 جلسة نظّمتها “مسك” من منطلق تقديم منصةٍ للحوار وتبادل الخبرات أكثر من 38 متحدثاً من المملكة والعالم، حيث أُقيمت 10 جلسات حوارية و 6 جلسات للقاء القادة.