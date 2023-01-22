للهروب من الاكتئاب.. هذه الأطعمة تساعدك على الشعور بالسعادة

البلاد- متابعات

إذا كنت تشعر أنك في حالة من التوتر أو الاكتئاب أو حالة مزاجيه سيئة فينصحك خبراء التغذية بعدد من الأطعمة التي تساعد على زيادة “هرمون السعادة” المعروف علميا باسم “السيروتونين”، مع تأكيدهم أن يتم تناولها بشكل منضبط، خاصة مع أصحاب الأمراض المزمنة.

و”هرمون السعادة” كما يطلق عليه لقدرته الفائقة في تحسين الحالة المزاجية، وهو عبارة عن مادة كيميائية طبيعية تلعب دور الناقل العصبي بالمخ وتقوم بدور رئيسي في إضفاء الشعور بالسعادة، ولا يوجد هذا الهرمون فقط بالمخ، إنما يوجد أيضا في المعدة والصفائح الدموية لكن بكميات قليلة، ويساعد هذا التواجد في تحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء فضلاً عن دوره في تخثير الدم بالوقت المناسب، هذا فضلا عن دوره في تحسين الرغبة الجنسية.

لذلك فكلما زاد محتوى أطعمتنا من مستويات “السيروتونين” بالمخ كلما نعمنا بحياة أفضل، عكس الحال مع الأطعمة غير الصحية كالطعام المقلي وغيره من الوجبات السريعة، فتلك تزيد من فرص الاكتئاب والخمول وغيرها من المشاعر والسلوكيات السلبية.

وخلصت نتائج دراسات نشرتها المكتبة الوطنية للطب الأميركية، إلى أن هناك بعض الأطعمة تتوق إليها أدمغتنا قبل أمعائنا، تعمل على تحسين الصحة العقلية وإدارة القلق بدون دواء، ينصح العلماء بدمجها في نظامنا الغذائي، لزيادة مستوى السعادة، بدلا من تناول الأطعمة السكرية والمحلاة التي تمنحنا بعض الرضا، لكنها من المرجح ألا تساعد صحتنا العقلية على المدى الطويل.

ومن هذه الأطعمة الغنية بالمغذيات التي تمنحنا جرعات من السعادة:

1- الشوكولاتة الداكنة

وجدت الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الحالة المزاجية للفرد بفضل ثلاثة مكونات رئيسية في الشوكولاتة مرتبطة بالشعور بالسعادة وهي التربتوفان، الثيوبرومين، الفينيليثيل ألانين: هو حمض أميني آخر يستخدمه الجسم لإنتاج الدوبامين، والذي يعمل كمضاد للاكتئاب، بالإضافة إلى احتواء الشوكولاتة على نسبة عالية من المغنسيوم، المحفز لإنتاج الأندروفين الذي يحسن الحالة المزاجية بشكل عام.

2- الموز

ويعتبر الموز أفضل طعام للمزاج الجيد، فهو يلعب دورا مهما في تنظيم الحالة المزاجية بطريقة غير مباشرة، حيث يحتاج جسم الانسان إلى فيتامين ب 6 لإنتاج السيروتونين، والموز غني بشكل خاص بهذه المغذيات، وثمرة موز واحدة متوسطة الحجم تحتوي على ما يقارب 0.4 مجم من فيتامين ب 6، وهو ما يمثل حوالي 25 بالمئة من الاستهلاك اليومي الموصي به صحيا.

3- جوز الهند

يعتبر جوز الهند غذاء يجلب السعادة، لأنه مليء بالدهون الثلاثية التي يمكن أن تساعد في تعزيز طاقة الإنسان، كما أظهرت الدراسات أن تناول حليب جوز الهند قد يقلل من القلق والشعور بالكآبة.

4- السلمون

يعد سمك السلمون من أغنى مصادر البروتين لمحبي المأكولات البحرية، فهو يوفر القدرة على التحمل، فضلا عن دوره كمنشط جنسي، يحتوي على كميات جيدة من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في إنتاج السيروتونين في مجرى الدم مما يحسن من الرغبة الجنسية.

5- المكسرات

هناك مجموعة من المكسرات كاللوز والجوز والصنوبر تحتوي على كمية كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد في إطلاق السيروتونين في مجرى الدم، وذلك وفق تجربة أجريت على مجموعتين من الأشخاص، حيث تحسنت الحالة المزاجية لأولئك الذين تناولوا الجوز لمدة 8 أسابيع.

6- الخضراوات الورقية

لا تحتوي الخضراوات الورقية كالسبانخ والخس وغيرها، فقط على الألياف والمعادن بل إنها تحتوي أيضا على أحماض دهنية أساسية كحمض ألفا لينولينيك والذي يساعد في إنتاج السيروتونين.

7- الفيشار

يحتوي الفيشار على الكربوهيدرات المعقدة مع انخفاض نسبة السكر، وهذه الكربوهيدرات تنظم تدفق السيروتونين، والذي بدوره يعزز الحالة المزاجية.