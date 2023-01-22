شاهد.. هاتريك هالاند يقود سيتي للانتصار أمام وولفرهامبتون

سجّل النرويجي إيرلينغ هالاند (22 عامًا) هاتريك وقاد مانشستر سيتي للفوز في ميدانه على وولفرهامبتون الأحد بثلاثية بيضاء.





جمعت المباراة بين الفريقين في أرضية ملعب “الاتحاد” معقل مانشستر سيتي لحساب المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 45 نقطة خلف أرسنال متصدر اللائحة بـ47 نقطة، والذي سيلعب بعد قليل أمام مانشستر يونايتد.



ودّون هالاند على الهاتريك الرابع في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، عندما سجّل ضد وولفرهامبتون في الدقائق 40 و50 و54.



النجم الأشقر المنضم طليعة الموسم الجاري 2022-2023 إلى مانشستر سيتي، عزز صدارته لجدول هدّافي البريميرليغ بواقع 25 هدفًا.



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