الرياضة

شاهد.. هاتريك هالاند يقود سيتي للانتصار أمام وولفرهامبتون

محمد ابو الوفاaccess_time1 / رجب / 1444 هـ      22 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
هالاند يسجل هاتريك مع مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

سجّل النرويجي إيرلينغ هالاند (22 عامًا) هاتريك وقاد مانشستر سيتي للفوز في ميدانه على وولفرهامبتون الأحد بثلاثية بيضاء.


جمعت المباراة بين الفريقين في أرضية ملعب “الاتحاد” معقل مانشستر سيتي لحساب المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 45 نقطة خلف أرسنال متصدر اللائحة بـ47 نقطة، والذي سيلعب بعد قليل أمام مانشستر يونايتد.


ودّون هالاند على الهاتريك الرابع في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، عندما سجّل ضد وولفرهامبتون في الدقائق 40 و50 و54.


النجم الأشقر المنضم طليعة الموسم الجاري 2022-2023 إلى مانشستر سيتي، عزز صدارته لجدول هدّافي البريميرليغ بواقع 25 هدفًا.


شاهد أهداف مانشستر سيتي وولفرهامبتون 3-0

 

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