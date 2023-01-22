خدمات علاجية ومشاريع مياه باليمن

البلاد – الرياض

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعدات المملكة لعدد من الدول الشيقة، حيث قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 2.571 مستفيداً خلال الفترة من 28 ديسمبر حتى 3 يناير الحالي، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

كما قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 5.103 مستفيدين خلال الفترة وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وجرى خلال نفس الفترة، ضخ 395,500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 381,500 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وتنفيذ 25 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء 32 تجفيف لمياه الصرف الصحي، حيث يستفيد من تلك الخدمات 9,800 فرد.

ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 381 سلة غذائية في محافظة عكار بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 1,900 فرد من اللاجئين السوريين.

ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.