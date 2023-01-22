الأهلي يقسو على الزمالك بثلاثية ويتصدر الدوري المصري بجدارة

متابعة- محمود العوضي
حسم الأهلي لقاء القمة الذي جمعه بغريمه الزمالك، على ملعب القاهرة الدولي، وذلك بعد فوزه بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري.
سجل محمود كهربا لاعب الأهلي الهدف الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 61، ثم أحرز محمد شريف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 75، و90.
بتلك النتيجة، عزز الأهلي صدارته للدوري المصري، برصيد 34 نقطة، حصدها من الفوز في 10 لقاءات، وتعادل الفريق خلال 4 مواجهات. بينما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع.
أهداف مباراة الزمالك 🏹 0 – 3 الأهلي 🦅
المعلق: مدحت شلبي 🗣️
🏆 الدوري المصري الممتاز (الأسبوع 14) pic.twitter.com/vwY2oX2VFl
— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 21, 2023