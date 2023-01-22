الرياضة

الأهلي يقسو على الزمالك بثلاثية ويتصدر الدوري المصري بجدارة

صحيفة البلادaccess_time1 / رجب / 1444 هـ      22 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
حسم الأهلي لقاء القمة الذي جمعه بغريمه الزمالك، على ملعب القاهرة الدولي، وذلك بعد فوزه بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري.

سجل محمود كهربا لاعب الأهلي الهدف الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 61، ثم أحرز محمد شريف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 75، و90.

بتلك النتيجة، عزز الأهلي صدارته للدوري المصري، برصيد 34 نقطة، حصدها من الفوز في 10 لقاءات، وتعادل الفريق خلال 4 مواجهات. بينما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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