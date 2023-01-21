نيابة عن أمير الشرقية.. محافظ الجبيل يرعى ختام سباق نصف ماراثون الهيئة الملكية بالجبيل

الدمام-البلاد
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رعى محافظ الجبيل الحفل الختامي لسباق نصف ماراثون الهيئة الملكية بالجبيل، الذي انطلق في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم السبت في محافظة الجبيل بمشاركة 2000 متسابق من المحترفين والهواة وأصحاب الهمم.
وشارك في بداية السباق الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل وعدد من الرياضيين والشخصيات الاجتماعية والقيادية واللجنة العليا المنظمة للبطولة، وبعد منافسات مثيرة بين المتسابقين في مسافة 21 كم للمحترفين و5 كم للهواة و1.5كم للأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم، تم تتويج أصحاب المراكز الأولى التي جاءت كما يلي:
-الفائزون في سباق 21كم رجال.
-عبداللطيف بن حسن من المغرب.
– يوسف عسيري من السعودية.
– أنور القوز من البحرين.
– الفائزون في سباق 21كم سيدات..
– روز أنشلمو من البحرين.
– مريم وعدي من المغرب.
– زهرة محمد علي من البحرين.
– الفائزون في سباق 5 كم سيدات..
– روز جبت من البحرين.
– مزنة النصار من السعودية.
– أنوار عجاج من المغرب.
-الفائزون في سباق 5 كم رجال..
– نعمان العسواي من المغرب.
– جون كبت من البحرين.
– تركي العواجي من السعودية.
-الفائزون في سباق 1.5كم..
– منصور سعيد الوادعي من السعودية.
– يوسف الكناني من السعودية.
– عبدالله علي الشيخ من السعودية.
– الفائز بجائزة أصغر متسابق..
– أمير اللويف من السعودية.
– الفائزة بجائزة أصغر متسابقة..
– دانة سيما من المكسيك.
– الفائز بجائزة أكبر متسابق..
– خليل كنعان 77 عاما من السعودية.
وفي نهاية السباق اشاد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل بالماراثون والتنظيم وقدم التهنئة للفائزين بالسباق وتمنى التوفيق للذين لم يحالفهم الحظ.