الرياضة

شاهد.. بايرن ميونيخ يتعادل مع لايبزيغ ويبتعد في الصدارة

محمد ابو الوفاaccess_time29 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      21 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
بايرن ميونيخ ولايبزيغ

حافظ حامل اللقب بايرن ميونيخ على صدارته للدوري الألماني لكرة القدم، بتعادله خارج أرضه الجمعة أمام ريد بول لايبزيغ بهدف لمثله.

 

دارت المباراة بين الفريقين في أرضية ملعب “ريد بول أرينا” بمدينة لايبزيغ، وسط 40 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم الألماني دانييل سيبرت.

 

وبقي الفريق البافاري متصدرًا للائحة ترتيب “بوندسليغا” بواقع 35 نقطة، في حين أصبح لايبزيغ في المرتبة الثالثة بوصوله إلى 29 نقطة.

 

الكاميروني تشوبو موتينغ افتتح التسجيل لبايرن ميونيخ في الدقيقة 37، وعادل الألماني مارسيل هالستنبرغ لأصحاب الأرض عند الدقيقة 52.

 

شاهد هدفي المباراة

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