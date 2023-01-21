تحت رعاية أمير الشرقية.. انطلاق سباق نصف ماراثون الهيئة الملكية بالجبيل اليوم

الدمام-حمودالزهراني

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ينطلق اليوم السبت سباق نصف ماراثون الهيئة الملكية بالجبيل، الذي يقام تحت مظلة الاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى، بحضور محافظ الجبيل، ورئيس الهيئة الملكية بالجبيل، وعدد من الرياضيين والشخصيات الاجتماعية والمهتمين واللجنة العليا المنظمة للبطولة.

ويشارك في الماراثون 2000 متسابق، يمثلون 22 دولة، من المحترفين والهواة وأصحاب الهمم، وقد أكملت اللجنة العليا المنظمة للسباق تسليم المشاركين الشرائح الالكترونية خلال الـ 24 الساعة الماضية.

ويشتمل الماراثون على سباق المحترفين ومسافته 21 كم، وسباق الهواة 5 كم، وسباق كبار السن والأطفال وأصحاب الهمم ومسافته 1.5 كم.



ومن أبرز العدائين المشاركين في سباق نصف مارثون الهيئة الملكية بالجبيل.

– روث جيبيت صاحبة ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو، وصاحبة الرقم العالمي لسباق الماراثون.

– روز بطلة العالم بالماراثون.

– إيفنس متيتو، الحاصلة على ذهبية العالم للشباب.

– جون كبت بطلة أسياد آسيا.

وسينطلق السباق الساعة 7 صباحاً، ومن المتوقع أن يشهد تنافسا قويا بين المتسابقين والمشاركين المحترفين والهواة وكبار السن والأطفال وأصحاب الهمم.

وفي نهاية السباق عند الساعة التاسعة صباحاً سيتم تتويج الفائزين من الأول إلى الخامس بجوائز مالية، وتكريم أكبر وأصغر متسابق مشارك في الماراثون.

وعند الساحة الحادية صباحاً سيقوم محافظ الجبيل نيابة عن أمير المنطقة الشرقية في قاعة النادي البحري بالجبيل بتكريم الشركات الراعية والجهات ذات العلاقة واللجان العاملة والمساهمين في تنظيم الماراثون.