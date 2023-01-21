المأكولات البحرية من أهم الأطعمة لصحة الكلى

المأكولات البحرية من متع الحياة الكبرى ولكن لها فوائد عظيمة وفق ما درس فريق من علماء معهد جورج للصحة العالمية.

وكذلك جامعة نيوساوث ويلز العلاقة بين تناول أحماض أوميغا-3 الدهنية ووظائف الكلى.

وتشير مجلة BMJ، إلى أنه اتضح للباحثين أن هذا المركب الموجود في المأكولات البحرية.

يساعد على تقليص خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة ويحافط على وظائفها.

ويذكر أن نتائج دراسات سابقة أجريت على الحيوانات أظهرت أن لأحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة تأثير مفيد.

في وظائف الكلى. ولكن لم تتضمن هذه الدراسات مدى تأثيرها في البشر.

وقد تضمنت الدراسة الجديدة إجراء التحليل التلوي لـ 19 دراسة أجريت في 12 دولة لغاية عام 2020.

وشملت حوالي خمسة آلاف شخص، درس الباحثون خلالها مستوى المؤشرات البيولوجة لأوميغا-3 .

التي تضمنت حمض إيكوسابنتاينويك، وحمض دوكوساهيكسانويك، وحمض دوكوسابنتانويك.

وحمض ألفا لينولينيك (ALA). والمصادر الغذائية الرئيسية لهذه المواد هي المأكولات البحرية.

بينما يوجد ALA في النباتات (المكسرات والبذور والخضروات الورقية الخضراء).

وأظهرت النتائج، أن مستوى أوميغا-3 المرتفع في المأكولات البحرية، يخفض خطر الإصابة بإمراض الكلى المزمنة.

ويحافظ على أداء الكلى بصورة جيدة. وأن هذا التأثير يحصل فقط عند تناول المأكولات البحرية.

في حين لم يظهر مثل هذا التأثير للمواد النباتية المحتوية على أوميغا-3 .