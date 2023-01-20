الرياضة هجر ينهي التعاقد مع الكاميروني كلارينس بيتانج

الأحساء- البلاد

أنهت إدارة نادي هجر برئاسة حمد العريفي إجراءات التعاقد مع لاعب المحور الكاميروني كلارينس بيتانج، وذلك حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي. ومثل “بيتانج” نادي الوحدات الأردني في آخر محطاته وحقق معه لقب كأس الأردن 2022 وشارك معه في دوري أبطال آسيا. كما مثل عدة أندية في مقدونيا وقبرص وكازاخستان، وشارك مع فريق فاردار المقدوني في بطولة الدوري الأوربي، كما مثل منتخب الكاميرون في عدد من المباريات. هذا وسيصل اللاعب إلى المملكة خلال الأيام المقبلة للانضمام إلى تدريبات الفريق الهجراوي.