وزير الشباب العراقي : الأشقاء في الخليج رسموا لوحة النجاح في خليجى 25

البلاد – وكالات

أكد وزير الشباب والرياضة العراقي رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنظيم بطولة الخليج بنسختها الخامسة والعشرين أحمد المبرقع أن المشاركة الفاعلة للمنتخبات الخليجية في البطولة وإصرار الاتحاد الخليجي لكرة القدم بجميع أعضائه على نجاح البطولة ورسم لوحة التألق والإبداع.

ونقل بيان لوزارة الشباب والرياضة العراقية، اليوم الجمعة، عن المبرقع قوله إن “الوفود الخليجية كانت بحق أهل الدار وليس ضيوفها، ولمسنا إصرارهم على النجاح بامتياز منذ اليوم الأول لانطلاقها، موضحاً أننا مهما قلنا وامتدحنا موقفهم المشرف مع اخوتهم في العراق لن يكون كافياً، ألف شكر لاشقائنا في الخليج والإعلام والجمهور الخليجي الذي عمل فأبدع”.

وأضاف أن “ليلة التتويج في ملعب جذع النخلة سيخلدها التاريخ بأنها ليلة تاريخية كبيرة بفحواها الإنساني الجماهيري الذي نقل صورة مشرفة حقيقية عن العراق وجمهور العراق والرياضة في العراق الى العالم أجمع، وخطَّت ملامح المستقبل الزاهر الذي ينتظرنا جميعاً ببطولات أكبر تليق باسم ومكانة وحضارة بلدنا العظيم”.