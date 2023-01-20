تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا مع ارتفاع الأسعار

البلاد – متابعات

انخفضت مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 1% على أساس شهري في ديسمبر الماضي، بعد انخفاض معدّل بالزيادة بنسبة 0.5% في نوفمبر.

وبحسب موقع «تريندينج إيكونومي»، فإنّ المبيعات انخفضت في المتاجر غير الغذائية بنسبة 2.1%، حيث قلّل المستهلكون من الإنفاق على السلع نتيجة زيادة الأسعار.

وانخفضت مبيعات متاجر المواد الغذائية بنسبة 0.3%، بعدما خزّنها المواطنون في وقت مبكر لعيد الميلاد.

كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك “”GfK في المملكة المتحدة إلى سالب 45 في يناير الجاري بعدما كان سالب 42 في ديسمبر الماضي، متحديًا التوقعات بتحسن طفيف إلى سالب 40، حيث واصل البريطانيون مواجهة التضخم المرتفع باستمرار.