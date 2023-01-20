الإقتصاد

تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا مع ارتفاع الأسعار

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      20 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – متابعات

انخفضت مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 1% على أساس شهري في ديسمبر الماضي، بعد انخفاض معدّل بالزيادة بنسبة 0.5% في نوفمبر.

وبحسب موقع «تريندينج إيكونومي»، فإنّ المبيعات انخفضت في المتاجر غير الغذائية بنسبة 2.1%، حيث  قلّل المستهلكون من الإنفاق على السلع  نتيجة زيادة الأسعار.

 وانخفضت مبيعات متاجر المواد الغذائية بنسبة 0.3%، بعدما خزّنها المواطنون في وقت مبكر لعيد الميلاد.

كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك “”GfK في المملكة المتحدة  إلى سالب 45 في يناير الجاري بعدما كان سالب 42 في ديسمبر الماضي، متحديًا التوقعات بتحسن طفيف إلى سالب 40، حيث واصل البريطانيون مواجهة التضخم المرتفع باستمرار.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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