تأكيدًا لما نشرته” البلاد”.. نواف بوشل نصراوي حتى 2027

الرياض- هاني البشر

تأكيدًا لما نشرته” البلاد” في الثاني من يناير الجاري، وقعت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، عقدًا مع اللاعب نواف بوشل قادمًا من الفتح، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن النصر، عبر بيان رسمي، أنه تعاقد مع نواف بوشل، حتى عام 2027، وأنه تم شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب من نادي الفتح.

ووجه النصر، رسالة شكر إلى الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، قائلًا: “ضمن دعمه السخي.. وعطائه المتواصل رمزنا الداعم الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز يتكفل بصفقة انتقال اللاعب نواف بوشل”.