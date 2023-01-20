الرياضة

تأكيدًا لما نشرته” البلاد”.. نواف بوشل نصراوي حتى 2027

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      20 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- هاني البشر
تأكيدًا لما نشرته” البلاد” في الثاني من يناير الجاري، وقعت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، عقدًا مع اللاعب نواف بوشل قادمًا من الفتح، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن النصر، عبر بيان رسمي، أنه تعاقد مع نواف بوشل، حتى عام 2027، وأنه تم شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب من نادي الفتح.

 

ووجه النصر، رسالة شكر إلى الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، قائلًا: “ضمن دعمه السخي.. وعطائه المتواصل رمزنا الداعم الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز يتكفل بصفقة انتقال اللاعب نواف بوشل”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.