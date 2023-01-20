” الوزير” يتوج بالنسخة الأولى لكأس الأمير محمد بن عبد الرحمن بن فيصل للفروسية

– 3 أشواط رئيسة نظّمها نادي سباقات الخيل في حفله الـ86

– جوائز بقيمة 580 ألف ريال

الرياض – هاني البشر

اختُتمت -مساء اليوم الجمعة- النسخة الأولى لـ”كأس الأمير محمد بن عبد الرحمن بن فيصل”، في ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية؛ التي نظّمها نادي سباقات الخيل، في حفله السادس والثمانين من هذا الموسم، وذلك تقديرًا ووفاءً لمسيرة الأمير محمد بن عبد الرحمن مع الملك المؤسّس.

ويعدّ الأمير محمد بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، أحد أبرز الرجالات في مرحلة توحيد المملكة، تحت قيادة أخيه الملك عبد العزيز، وقد برزت جهوده في جميع المعارك التي خاضها في هذه المرحلة. كما كانت له مساهمات إِدارية وسياسية.

وقدّم الحفل 3 أشواط رئيسة متنوعة المسافات والتصنيفات، حيث تبلغ جائزة “كأس الأمير محمد بن عبد الرحمن بن فيصل” 300 ألف ريال، وجائزة شوط “تحدّي نادي سباقات الخيل للخيل العربية” 150 ألف ريال، بينما تبلغ جائزة شوط “جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية” 130 ألف ريال.



* فوز مهمّ للاسطبل السماويّ

كتب حصان الثلاث سنوات “الوزير” للاسطبل السماويّ لعبد الاله الموسى، اسمَه كأول الفائزين بكأس الأمير محمد بن عبد الرحمن الفيصل، تحت قيادة الخيال “فيكتور جوتيرز”، في شوط تميّز بالقوة.

وكان الحصان الفائز يسير بين ثلاثيّ الصدارة (رداد، الوزير، زفزاف) حتى آخر 400 متر، حيث خاض فاصلًا مثيرًا من التحدّي مع وصيف البطل “عطا الغالي” تحت قيادة الخيال عادل الفريدي، بينما تراجع “رداد” بقيادة “أليكسس مورينو” إلى المركز الثالث.

وبرهن الحصان الفائز على قدرته على خوض سباقات المسافات الطويلة 2000، و2400 متر، حيث قطع مسافة شوط (1800 متر) في زمن 1.50.87 دقيقة، متقدّمًا بنصف طول، وسلّم الجائزة صاحب السموّ الأمير خالد بن فهد بن خالد بن محمد، للفائزين.

*جائزة النادي التقديرية لكاردانو

وكان مُهر الثلاث السنوات “كاردانو” لفهد هيف القحطانيّ، قد ظفِر بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية بمستوًى متألّق لخروجه على رأس الخيل مع كلٍّ من “مورد العلم” و”المتن”، وفي نصف المسافة الأخيرة، أخذ في توسيع الفارق بينه وبين المنافسين.

أنهى “كاردانو” الشوط بفارق خمسة أطوال، وبزمن قدره 1.39.01 دقيقة، على مسافة 1600 متر، تحت قيادة الخيّال محمد الدهام، وحلّ في المركز الثاني “متشامخ” مع الخيّال عادل الفريدي، ثمّ “المتن” في المركز الثالث مع الخيال “أليكسس مورينو”، وسلّم الجائزة للفائزين الأستاذ وليد الشليل، مدير عامّ عمليات ميدان السباق.

* تحدّي الخيل العربية

أمّا كأس تحدّي نادي سباقات الخيل للخيل العربية، فتُوّج بها “بنت غالية الخالدية” لإسطبلات الخالدية، تحت قيادة الخيّال فهد الفريدي، منتزعةً صدارة الشوط في آخر 200 متر، من زميلتها “تقدير الخالدية”، بينما حلّت “شموس الخالدية” بالمركز الثالث.

وقطعت “بنت غالية الخالدية” مسافة الشوط 1600 متر، بزمن قدره 1.48.30 دقيقة، وقد تسلّم ناصر بن مطلق بن مشرف الكأس من الأستاذ، زياد المقرن، الرئيس التنفيذيّ لنادي سباقات الخيل.