المغربي زياش على “رادار” نيوكاسل

ذكرت وسائل إعلام الجمعة أن تشيلسي الإنجليزي يستعد لبيع عدة لاعبين في ميركاتو الشتاء الحالي، على رأسهم المغربي حكيم زياش (29 عامًا)



وفقد زياش مركزه الأساسي في الموسم الحالي، خاصة بعد قدوم المدرب الإنجليزي غراهام بوتر بدلًا من الألماني توماس توخيل في نوفمبر الماضي.



يومية “تلغراف” البريطانية، قالت طبقًا لمصادرها: إن نادي نيوكاسل يونايتد أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع زياش، المرتبط بعقد مع تشيلسي إلى 2025.

وبات زياش على لائحة المغادرين في تشيلسي هذا الشتاء، إضافة إلى أسماء كبيرة مثل الإنجليزي رحيم ستيرلينغ والأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ولم يلعب زياش سوى 20٪ من الدقائق المتاحة هذا الموسم مع تشيلسي في كل البطولات، ولم يسجّل أي أهداف، في حين صنع هدفًا واحدًا.

ويبحث نيوكاسل عن تعزيز خط هجومه في النصف الثاني من الموسم للحفاظ على مركزه بين الأربعة الأوائل في لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي.



يحتل بـ”الماغبايس” الترتيب الرابع حاليًا بواقع 38 نقطة بالبريميرليغ، وهو المركز المؤدي بدوره إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

Hakim Ziyech 🇲🇦 to Newcastle United, there is a high possibility this window.

One to watch 👀#NUFCTransfer #NUFCFans pic.twitter.com/jZUcfZGYE9

— NUFCTalk 🥇 (@Newcastle_FC) January 18, 2023