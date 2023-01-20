الرياضة الفتح يجدد عقد المغربي مراد باتنا حتى 2025

الأحساء- البلاد

جددت إدارة نادي الفتح برئاسة المهندس سعد العفالق عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم المغربي مراد باتنا حتى 2025. وتأتي هذه الخطوة عطفاً على المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب، كما جرت عملية التجديد بسلاسة نسبة للرغبة المشتركة بين الطرفين، يذكر أن المدير الفني السيد دونيس أوصى بالتجديد للاعب الذي يعتبر أحد العناصر الرئيسة بالفريق.