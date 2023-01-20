الرياضة الخليج ينهي التعاقد مع البرتغالي بيدرو أمارال

سيهات- البلاد

أنهت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر البرتغالي بيدرو أمارال لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فيما تبقى من منافسات الموسم الرياضي 2023-2022. وقال حسين تركي إداري الفريق: إن قدوم البرتغالي بيدرو أمارال سيعطي الإضافة الفنية على مستوى خانة الظهير الأيسر نظير تناسبه مع أفكار المدرب البرتغالي إيمانويل بيدرو الذي سيعول على مواطنه من أجل تحسين المنظومة الدفاعية للدانة. وبدأ بيدرو مسيرته مع بنفيكا البرتغالي حتى وصول صاحب الـ25 عاماً إلى نادي ريو أفي البرتغالي الذي مثله أربعة مواسم محرزًا معه دوري الدرجة الثانية، ثم صعد إلى الدوري الممتاز، كما يملك تجربة واحدة خارج بلاده كانت في اليونان مع بانيتوليكوس اليوناني بالإضافة إلى مشاركته في 172 مباراة في مسيرته مع الأندية في الوقت الذي مثل فيه منتخب البرتغال تحت 15 عامًا حتى تحت 21 عامًا.