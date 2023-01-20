الرياضة

الخليج يقسو على الرائد بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      20 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

دك فريق الخليج شباك ضيفه الرائد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن للمحترفين.

سجل ثلاثية فريق الخليج في المباراة كل من” بوكو في الدقيقة 31 وخالد السميري في الدقيقة 60 وسوكول سيكاليشي في الدقيقة 89.

بتلك النتيجة، رفع فريق الخليج رصيده إلى النقطة 13 في المركز 13 بجدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 16 في المركز الحادي عشر.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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