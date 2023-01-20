الخليج يقسو على الرائد بثلاثية

جدة- محمود العوضي
دك فريق الخليج شباك ضيفه الرائد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن للمحترفين.
🎥 الهدف الأول للخليج
⚽️ أندريه بوكو
#️⃣ #الخليج_الرائد pic.twitter.com/F4D6mVzFsk
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 20, 2023
🎥 الهدف الثاني للخليج
⚽️ خالد السميري
#️⃣ #الخليج_الرائد pic.twitter.com/juSbo8Rlk8
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 20, 2023
🎥 الهدف الثالث للخليج
⚽️ سوكول
#️⃣ #الخليج_الرائد pic.twitter.com/fKTzjc51jz
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 20, 2023
سجل ثلاثية فريق الخليج في المباراة كل من” بوكو في الدقيقة 31 وخالد السميري في الدقيقة 60 وسوكول سيكاليشي في الدقيقة 89.
بتلك النتيجة، رفع فريق الخليج رصيده إلى النقطة 13 في المركز 13 بجدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 16 في المركز الحادي عشر.