الرياض- البلاد

توج فؤاد بن فهد إبراهيم المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية الفارس السعودي إبراهيم الصغير بطلاً لسباق كأس التحدي للقدرة والتحمل، الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ميدان قرية الجنادرية للقدرة والتحمل بمشاركة 60 فارساً وفارسة من عدة دول على مسافة 119 كم مقسمة على أربع مراحل.

وجاء فوز الصغير برفقة الجواد “وزير” بعد منافسة قوية امتدت طوال مراحل السباق الأربع، التي أنهاها بمعدل سرعة 22,73 كم / ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس الكويتي عبدالوهاب السعيدي على الفرس “لورانس” بمعدل سرعة 22,68 كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس يزيد القهرة على صهوة الفرس “مهرة” بمعدل سرعة 21,32 كم / ساعة. وشهد السباق منافسة قوية منذ انطلاقته في الساعة السادسة صباحاً والتي امتدت لست ساعات.

يذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية سيقيم يوم غد السبت عدداً من السباقات الدولية المصاحبة للسباق الرئيسي بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة، حيث يقيم سباقا دوليا نجمة واحدة لمسافة 100 كم وسباقا دوليا” نجمتين” مسافة 120 كم.