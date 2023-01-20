الرياضة

إبراهيم الصغير بطلاً لسباق كأس التحدي للقدرة والتحمل

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      20 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

توج فؤاد بن فهد إبراهيم المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية الفارس السعودي إبراهيم الصغير بطلاً لسباق كأس التحدي للقدرة والتحمل، الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ميدان قرية الجنادرية للقدرة والتحمل بمشاركة 60 فارساً وفارسة من عدة دول على مسافة 119 كم مقسمة على أربع مراحل.

 

وجاء فوز الصغير برفقة الجواد “وزير” بعد منافسة قوية امتدت طوال مراحل السباق الأربع، التي أنهاها بمعدل سرعة 22,73 كم / ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس الكويتي عبدالوهاب السعيدي على الفرس “لورانس” بمعدل سرعة 22,68 كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس يزيد القهرة على صهوة الفرس “مهرة” بمعدل سرعة 21,32 كم / ساعة. وشهد السباق منافسة قوية منذ انطلاقته في الساعة السادسة صباحاً والتي امتدت لست ساعات.

 

يذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية سيقيم يوم غد السبت عدداً من السباقات الدولية المصاحبة للسباق الرئيسي بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة، حيث يقيم سباقا دوليا نجمة واحدة لمسافة 100 كم وسباقا دوليا” نجمتين” مسافة 120 كم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.