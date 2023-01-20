الرياضة

أخضر الرماية من على ظهر الخيل يتأهل إلى كأس العالم 2023

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      20 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
تأهل المنتخب السعودي للرماية من على ظهر الخيل إلى كأس العالم 2023، بعد أن قدم أداءً رائعًا في التصفيات المؤهلة، التي أقيمت بجنوب أفريقيا، حيث استطاع أبطال الأخضر تصدر ترتيب المنتخبات والحصول على المركز الأول بالمجموع العام من بين 12 دولة مشاركة.

مثَّل المنتخب السعودي كل من الفارس عبدالملك الخريف والفارس محمد الضفيان والفارس عبدالحميد العبود والفارس هشام التميمي، ويشرف على تدريبهم المدرب فهد راشد الخريف.

وفي الأشواط الفردية استطاع الفارس السعودي عبدالملك الخريف أن يحصل على بطل الأشواط الفردية بتحقيقه المركز الأول بالمجموع العام، بعد أن حقق المركز الأول في الشوط المغولي والشوط المتسلسل والشوط الروسي، كما حصل أيضاً الفارس السعودي محمد الضفيان على المركز الثالث في الشوط الفارسي، وفي شوط الطبق حقق الفارسان السعوديان عبدالحميد العبود ومحمد الضفيان المركز الثاني والثالث.

 

وتعد رياضة الرماية من على ظهر الخيل من الرياضات التي أضافها الاتحاد السعودية للفروسية مؤخراً من ضمن ألعابه المعتمدة ودعمها بإقامة عدد من البطولات في كل موسم وإقامة المعسكرات والدورات للفرسان السعوديين في هذه الرياضة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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