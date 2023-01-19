هل تحب الشوكولاتة السوداء ؟.. تحقق من فوائدها الصحية

البلاد – متابعات

فوائد الشيكولاتة الدارك، قد لا يعلمها الكثيرون، والبعض يظن أن فوائد الشيكولاتة الدارك أنها تخلصك من الوزن الزائد، في حين أن فوائد الشيكولاتة الدارك عديدة، فتعد الشيكولاتة الدارك من الأكلات المفيدة للمرأة الحامل، حيث تقلل من مستويات التوتر عند الحامل بشكل ملحوظ، كما أنها تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالاكتئاب ، إلى جانب الفوائد التالية:

تنظيم ضغط الدم

تصنع الشوكولاتة الدارك من الكاكاو الذي يحتوي على “الثيوبرومين” الذي يساعد في تنظيم تدفق الدم في جسم الحوامل، أيضا من المعروف أن الثيوبرومين يعمل على تمدد الأوعية الدموية من أجل الحفاظ على تدفق الدم إلى الجنين بشكل جيد.

مضادات أكسدة قوية

الشوكولاتة الدارك تحتوي على مضادات الأكسدة قوية ، مما يجعلها تساعد في القضاء على الجذور الحرة من الجسم، والتي تهاجم أنسجة وخلايا الجسم المختلفة، مما يؤثر على صحة الحامل ونمو الجنين.

الحديد والماغنيسيوم

الشوكولاتة الدارك غنية بالحديد والمغنيسيوم، وهي معادن تساعد في زيادة نسبة الهيموجلوبين لدى الحامل، والحفاظ عليها في مستوياتها الطبيعية، ولذلك من فوائد الشوكولاتة الدراك الحماية من الاصابة بالانيميا خلال أشهر الحمل، كما أن المغنيسيوم يساعد في عملية التمثيل الغذائي للأحماض الدهنية.

الوقاية من أمراض القلب

من فوائد الشيكولاتة الدارك أنها تساعد في الحفاظ على صحة القلب خلال فترة الحمل.

خفض مستويات الكوليسترول

الشيكولاتة الدارك تحتوي على نسب منخفضة من السكر والدهون، ومع احتوائها على المواد المضادة للاكسدة، فهي تحافظ على مستويات الكوليسترول منخفضة في الدم.

تقلل من الإجهاد

من فوائد الشوكولاتة الدارك أنها تعمل على تنظيم ضغط الدم، لأنها غنية بالمواد المضادة للاكسدة، كما أنها تساعد الحامل في خفض مستويات التوتر.