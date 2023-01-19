الرياضة

مواليد السعودية” مايكل موه” يطيح ببطل أولمبياد طوكيو من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      19 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
بلغ الأمريكي مايكل موه – الذي وُلِد وترعرع في مدينة الرياض- الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس- إحدى البطولات الأربع الكبرى في عالم التنس- بعد تفوقه على المصنف الثاني عالميًا سابقًا وصاحب ذهبية أولمبياد طوكيو 2021 الألماني أليكساندر زفيريف بواقع ثلاث مجموعات لمجموعة واحدة.

ودخل مايكل قائمة أفضل 100 لاعب في التصنيف العالمي لرابطة محترفي التنس للمرة الأولى منذ ما يقارب 5 أعوام، وذلك بعد انتصاره التاريخي على الألماني أليكساندر.

جدير بالذكر أن مايكل موه تكوّن في مرحلة طفولته على يد المدرب السعودي توفيق معافا إلى جانب والده توني موه، الذي كان مدربًا للمنتخب السعودي لكأس ديفيز للتنس.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.