مواليد السعودية” مايكل موه” يطيح ببطل أولمبياد طوكيو من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

الرياض – هاني البشر
بلغ الأمريكي مايكل موه – الذي وُلِد وترعرع في مدينة الرياض- الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس- إحدى البطولات الأربع الكبرى في عالم التنس- بعد تفوقه على المصنف الثاني عالميًا سابقًا وصاحب ذهبية أولمبياد طوكيو 2021 الألماني أليكساندر زفيريف بواقع ثلاث مجموعات لمجموعة واحدة.
ودخل مايكل قائمة أفضل 100 لاعب في التصنيف العالمي لرابطة محترفي التنس للمرة الأولى منذ ما يقارب 5 أعوام، وذلك بعد انتصاره التاريخي على الألماني أليكساندر.
جدير بالذكر أن مايكل موه تكوّن في مرحلة طفولته على يد المدرب السعودي توفيق معافا إلى جانب والده توني موه، الذي كان مدربًا للمنتخب السعودي لكأس ديفيز للتنس.